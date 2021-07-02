Алиса Казьмина, бывшая жена экс-игрока сборной России Андрея Аршавина рассказала о причинах, по которым у футболиста не сложились отношения с предыдущей супругой Юлией Барановской:

«Юля была как мама ему. Собранные вещи, собранные чемоданы в поездку, холодильник всегда полон, готовый обед. Никогда не хотел на ней жениться. Ему было удобно», — сказала девушка в эфире программы на телеканале «Россия 1».

По словам Казьминой, Андрей Аршавин не планировал оставлять третьего ребенка. Он просил предотвратить Юлию беременность, когда еще было возможно. В противном случае он сказал, что отказывается помогать ей и участвовать в воспитании ребенка. Алиса Казьмина также отметила, что своей вины в развалившемся браке не видит.