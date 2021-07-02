Бывший главный тренер московского «Динамо» Дан Петреску поделился мнением о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине. По его словам, когда он тренировал 19-летнего Кокорина, то просил футболиста не оставаться на всю жизнь в «Динамо», а искать варианты для перехода в мадридский «Реал» или «Барселону»:

«После первой же тренировки с ним я сказал, что это лучший игрок в России. Сказал, потому что доверяю своим глазам, я играл с Виалли, Дзоллой и знаю, что такое талант. Говорил Саше, что у него выдающиеся возможности», — заявил Петреску в интервью.

Как отмечает Петреску, Кокорин блестящий игрок и очень талантливый: сильные правая и левая нога, игра головой, скорость, техника, дриблинг, всегда готовый работать в обороне: