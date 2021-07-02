Большая часть случаев заболеваний коронавирусом среди финнов была привезена с чемпионата Европы в Санкт-Петербурге. Такие неутешительные выводы были сделаны Министерством социального обеспечения и здравоохранения Финляндии.

С 21 по 27 июня в стране тысячи озер зафиксировали 947 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 400 случаев больше, чем неделей ранее.

Как отмечают в Министерстве, более 40% новых случаев заражения, которые были зарегистрированы в указанный период, напрямую связаны с матчами Евро-2020 в России.

Всего матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге посетили свыше 4500 тысяч финских болельщиков. По данным на 30 июня у 386 из них обнаружили коронавирус, по приезде в Финляндию они заразили еще примерно 50 человек.