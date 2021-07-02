Главный духовник олимпийской сборной России протоиерей Андрей Алексеев поедет на Олимпийские игры вместе с командой. Сообщается, что священнослужитель будет единственным членом Русской православной церкви в числе сопровождающих из-за связанных с пандемией ограничений.

«Главный духовник едет, отец Андрей Алексеев, но раньше их было больше. Все-таки очень большое количество спортсменов, и каждый нуждается в индивидуальной работе. Но он всю эту работу будет брать на себя», — сказал митрополит Митрофан.

Отмечается, что решение о прибытии в расположении команды хотя бы одного священника далось комиссии с трудом.

Андрей Алексеев выполняет роль духовника олимпийской сборной с 27 июля 2016 года. Его назначил на этот пост Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.