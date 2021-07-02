Футбольный клуб «Алания» принес извинения российской теннисистке Дарье Касаткиной за оскорбительные сообщения футболиста команды Владимира Хубулова в Instagram.

Как сообщается в официальном заявлении «Алании», футбольный клуб всегда выступал за строгое соблюдение норм морали и этики. Они отмечают, что им не чужды спортивная солидарность и профессиональное уважение к представителям всех видов спорта.

«Ситуация, связанная с нашим игроком Владимиром Хубуловым, станет предметом для внутреннего разбирательства, о результате которого мы сообщим в ближайшее время. От имени всего клуба приносим извинения лично Дарье Касаткиной, членам ее семьи и команды, а также болельщикам», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, накануне Дарья Касаткина проиграла Елене Остапенко во втором круге Уимблдона со счетом 1:6, 6:3, 6:8. После проигрыша теннисистки 20-летний Владимир Хубулов написал в личные сообщения спортсменки ряд оскорблений.