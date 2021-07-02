После провала сборной России по баскетболу на групповом этапе квалификации в Сплите и невыходе команды на Олимпиаду в Токио, президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил о необходимости в «перезагрузке» команды.

«Вот и пришла пора для полной перезагрузки сборной России. Она была неминуема, и, возможно, мы немного с ней затянули из-за переноса Олимпиады на год. Но даже если шанс выиграть путевку в Токио был призрачным, мы обязаны были за него побороться», — сказал Кириленко.

По его словам, в команде остается все меньше игроков, которые были в «медальных» командах Евробаскета-2011 и Олимпиады-2012. Ветераны с хорошим опытом победных матчей постепенно завершают карьеру в национальной команде, что негативно отражается на результатах.

Кириленко также поблагодарил главного тренера баскетбольной сборной Сергея Базаревича за четырехлетний цикл работы, в котором он выжимал максимум из любого состава.

Сборная России в четверг в хорватском Сплите с минимальным счетом 67:69 уступила сборной Германии в матче отборочного турнира к Олимпиаде в Токио. Россия заняла последнее место в группе и не смогла выйти в полуфинал. Для баскетболистов это второй подряд пропущенный олимпийский турнир.