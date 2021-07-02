Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов озвучил причины провала сборной России на чемпионате Европы 2020.

Пресс-конференция Станислава Черчесова транслировалась на «Матч ТВ».

«Недавно прочитал, возможно, я неправ: «Работа признана неудовлетворительной». Я бы здесь возразил, потому что работа и результат в моем понимании разнятся», — сказал Черчесов, отметив, что работа была выполнена от и до, команда делала то, что ей предлагал тренерский штаб.

«Было иногда сложно, но, повторяю, приписками заниматься мы не можем. Мы все проверяем, все чётко прослеживается», — отметил Черчесов, добавив, что физически команда была готова, но чтобы кондиции превратились в результат, нужны определённый кураж и вдохновение.