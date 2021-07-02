Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире канала «Матч ТВ» рассказал, что остается у руля сборной, по крайней мере, до официального увольнения.

«Ухожу ли я в отставку? Ну, как бы спокойно сформулировать, чтобы это было правильно понятно… Во-первых, мы занимаемся государственным делом, как я понимаю, должность главного тренера, когда я читаю, что меня пригласили. Меня никто не приглашал, это назначение, которое не обсуждается, это приказ к исполнению. Если зовут и говорят, что надо сделать, моя задача — дать добро, что я готов. Мне дали задание и я его выполняю», — заявил Черчесов.

По словам главного тренера, этот вопрос будет подниматься после детального разбора Евро с руководством. Черчесов призвал всех успокоиться и подождать. Он отмечает, что попадание на Евро нужно было заслужить, и команда это сделала.

Сейчас, по словам Станислава Черчесова, у него другие задачи, а именно как 1 сентября обыграть Хорватию.

Напомним, после провала на Евро-2020, сборная России заняла последнее место в группе В. В ходе совещания технического комитета РФС, работа специалиста была признана неудовлетворительной. Контракт Черчесова со сборной рассчитан до декабря 2022 года.