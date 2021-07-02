Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о том, что капитан сборной России Артем Дзюба настраивал команду на Евро-2020 не хуже капитана сборной Венгрии.

Во время пресс-конференции на «Матч ТВ» Черчесов вспомнил ролик из раздевалки сборной Венгрии, который получил популярность во время Евро.

«50 раз показали, как капитан сборной Венгрии тащит свою команду в раздевалке. Но Дзюба делал то же самое! Просто это не показывают, у нас тут не «Дом-2», — сказал Черчесов, добавив, что если этого не показали, это не значит, что этого в сборной не происходит.

«У нас принято по-другому. Но мы это делаем. Я извиняюсь, но у каждого своё», — заключил тренер.

Напомним, сборная России по футболу вылетела с Евро-2020, проиграв два матча из трех.