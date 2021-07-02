Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил несогласие с мнением, что атмосфера в команде на Евро-2020 была негативной:

«На последнем турнире, чтобы команда стада командой, какие-то вещи должны происходить, победы на последних секундах, не было веры в определенные вещи. Если Зобнин под моим руководством себя чувствует плохо, то он не смог бы с «Динамо» со мной такой путь пройти», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ.

Как отмечает Черчесов, большой турнир оказывает определенное давление и на команду, и на тренерский штаб. Особенно, когда в коллективе есть игроки, которых до конца не знаешь. При этом специалист подчеркнул, что в психологическом плане ему есть над чем работать.