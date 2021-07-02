Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о критике в свой адрес, а также о негативной атмосфере вокруг сборной России.

По словам Черчесова в прямом эфире «Матч ТВ», негатив и критика вокруг команды — это нормальное явление, с которым нужно смириться.

«Я с этим постоянно сталкивался с 15 лет, с критикой, здесь нет проблем, надо мириться. До ЧМ-2018 была критика, мы хотели доказать свою состоятельность. Потом был отбор Евро-2020, опять мы работу сделали», — сказал Черчесов, добавив, что его работа заключается не в том, чтобы нравиться всем, а также у него нет никакого желания кому-то понравиться.

«Как только тренер начинает нравиться, это первый шаг на выход», — сказал Черчесов.