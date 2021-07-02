Кот Ахилл из Санкт-Петербурга, проживающий в Эрмитаже, предсказал победу сборной Испании в четвертьфинальном матче со Швейцарией. Победитель был определен оракулом путем поедания корма из мисок с флагами стран.

Ранее Ахилл уже предсказывал правильные исходы матчей турнира между командами Италии и Турции (3:0), Бельгии и России (3:0), России и Финляндии (1:0), Швеции и Словакии (1:0), Бельгии и Финляндии (2:0), Швеции и Польши (3:2). За все время Евро-2020 пушистый предсказатель ошибся только один раз, неправильно указав на победителя встречи между командами Польши и Словакии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу словаков.

Кот Ахилл имеет собственный паспорт болельщика Fan ID, который необходим для посещения матчей чемпионата. В фан-зоне у Ахилла есть свой домик, где белоснежный котик может отдыхать после «работы».

Матч ¼ финала между сборными Испании и Швейцарии пройдет в Санкт-Петербурге в пятницу, 2 июля. Начало встречи в 19:00 мск.