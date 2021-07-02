Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о том, что сразу несколько игроков могут принять решение о завершении карьеры в сборной после Евро-2020.

На пресс-конференции в прямой трансляции «Матч ТВ» Черчесов отметил, что с 2018 года он рассчитывал на пару защитников Джикия-Кутепов, однако Кутепов не заиграл в своём клубе, а теперь у сборной есть защитники Дивеев и Евгеньев. «Не знаешь, что, как и куда выльется, недавно звонил Алексею Березуцкому. Не знаю, что мы получим в сентябре», — отметил Черчесов.

По словам тренера, он говорил с Жирковым, и его состояние улучшается, как и у Дзюбы с Кудряшовым.

«У нас игроки, которые могут завершить карьеру в сборной, принять своё решение. В этом плане предстоит хорошо подумать, на ЧМ-2022 нам надо квалифицироваться. Это турнир, где надо представлять страну», – сказал тренер.