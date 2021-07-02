Голландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен показал лучший результат на первой свободной практике в рамках гоночного уикенда Гран-при Австрии в Формуле-1.

Соревнования проходят на автодроме «Ред Булл Ринг» в Шпильберге, Австрия.

Результат Ферстаппена — 1:05.143, пилот проехал по трассе 37 кругов. На второй позиции по итогам тренировки расположился Шарль Леклер из «Феррари», отставание 0.266 секунды. Третьим стал ещё один пилот «Феррари» — Карлос Сайнс-младший, отставший от Ферстаппена на 0.288 секунды.

Российский пилот Никита Мазепин, выступающий за команду «Хаас», проиграл результату Ферстаппена на своём лучшем круге 2,173 секунды. В общей сложности, Мазепин проехал по трассе 30 кругов. Партнер россиянина по команде Мик Шумахер показал 17-й результат, обойдя также Роя Ниссани и Николаса Латифи.