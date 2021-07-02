В прошедшем сезоне «Сибирь» не смогла восстановиться после коронавирусного удара. Неудивительно, что генеральный менеджер новосибирцев Кирилл Фастовский решил менять положение вещей в клубе радикальными методами. И главный из них – смена тренерского штаба.

Николай Заварухин как мог пытался восстановить результаты команды до уровня сезона 2019/20, однако неудачная предсезонка на фоне коронавируса спутала все планы для «Сибири» и руководство новосибирской команды приняло решение внести масштабные изменения, пригласив на тренерский мостик Андрея Мартемьянова. Комичность ситуации придает тот факт, что два сезона назад «Сибирь» Заварухина выбила «Автомобилист» Мартемьянова из плей-офф.

Но более правильного решения для «Сибири», чем расторжение контракта с нападающим Эриком О′Деллом придумать нельзя. 31-летний канадец пропустил практически весь сезон из-за травмы и сильно напрягал своим существованием зарплатную ведомость новосибирцев. Всего за «Сибирь» О′Делл провёл 9 игр и набрал 3 (1+2) очка.

Попрощались сибиряки не только центральным форвардом, но и с лучшими бомбардирами клуба на протяжении двух сезонов подряд. На место ушедшим легионерам – финнам Микаэлю Руохомаа, Юуссо Пуустинену и лидерам команды пришли пока что не очень убедительные имена. Из всего списка можно отметить разве что Вадима Кудако и Валентина Пьянова, и сказать спасибо генменеджеру команды Кириллу Фастовскому за сохранение в стане лидера нападения Олега Ли.

Вслед за новосибирским клубом, перемен затребовало и руководство нижнекамского «Нефтехимика». После окончания одного из самых худших своих сезонов, пост главного тренера команды покинул Вячеслав Буцаев, на смену которому неожиданно для всего хоккейного сообщества пришел Олег Леонтьев из ВХЛ. И болельщикам «Нефтехимика» остается только надеяться, что дебют нового главного тренера пройдет лучше, чем предсказывают ему эксперты.

Одной из главных проблем нижнекамцев является жуткая текучка легионеров: из года в год, из сезона в сезон иностранные хоккеисты отыгрывают за нижнекамский клуб сезон и дальше либо выстреливают и едут в топ-клуб, либо плохо адаптируются к российским реалиям и уезжают играть к себе на родину.

В этот раз «Нефтехимик» все же переборол свою «болезнь» и подписал контракты с хорошо известными нижнекамской публике американским нападающими Дэном Секстоном, который выступал за «волков» 5 сезонов, и словаком Либором Гудачеком – братом голкипера «Спартака» Юлиуса Гудачека. Последний покинул команду под занавес сезона 2020/21 в амплуа лучшего бомбардира и укатил доигрывать сезон в Швейцарию. Впрочем, не очень удачно – за «Лозанну», Либор провел всего 4 матча и отметился 3 (2+1) очками.

Помимо этого, неплохим усилением для «Нефтехимика» стало подписание финского голкипера Франса Туохимаа (ХИФК, Финляндия). Поклонники Евротура должны его помнить по сумасшедшему голу, который вратарь забил сборной Швеции от своих ворот. К хорошим трансферам стоит добавить подписание чешского защитника Рональда Кнота, заявившего о себе на прошедшем Чемпионате мира в Латвии, и еще одного словака Лукаша Клока.

В целом, из всех 5 позиций легионеров, у «Нефтехимика» собран полный комплект. И беспокоиться о том, что клубу вновь придётся добирать игроков по ходу регулярки, не стоит.