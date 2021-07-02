На автодроме «Ред Булл Ринг» в городе Шпильберг, Австрия, сегодня, 2 июля, состоится вторая свободная практика в рамках гоночного уикенда.

Начало второй свободной практики назначено на 16:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию тренировки можно будет смотреть здесь:

По итогам первой практики лучший результат показал нидерландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, также в тройку лучших вошли два пилота итальянской команды «Феррари» — Шарль Леклер и Карлос Сайнс-младший. Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» на 7-й позиции.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин завершил первую свободную практику уикенда на 20-й строчке, проиграв лидеру более двух секунд (единственным в пелотоне). В общей сложности Мазепин преодолел на трассе 30 кругов.