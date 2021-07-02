Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» продлил контракт с американским защитником Билли Бэроном.

Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.

Отметим, изначально у Билли Бэрона был контракт с «Зенитом» до лета 2022 года, однако его было решено продлить еще на сезон: до 2023 года.

«Мы с женой и сыном находимся в предвкушении быть частью семьи «Зенита» на протяжении ещё двух лет. Мы любим Санкт-Петербург, хорошо, что нам удалось прийти к соглашению с клубом», — заявил игрок, подчеркнув, что с нетерпением ждет работы с тренером Хавьером Паскуалем и его командой, чтобы продолжить тот успех, которого они добились в прошлом сезоне.

Билли Бэрон в прошлом сезоне провел 25 матчей в Единой лиге ВТБ и 39 игр в Евролиге.