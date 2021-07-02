Станислав Черчесов провёл 2,5-часовую пресс-конференцию по итогам чемпионата Европы-2020. На ней он успел поговорить на нескольких языках (осетинский и немецкий в студию), вспомнить еврейскую пословицу и повторить более десятка раз слова: «Я ещё раз повторяю». Нашу подборку цитат тренера можно прочитать гораздо быстрее.

О том, как понял фразу Путина про сборную России и «кадровые решения»:

«Надо подумать, что было сделано позитивного теми, кто отвечал за работу сборной…» Теми, кто отвечал за сборную (показывает на себя) — перед вами сидит. И в конце сказал про кадровые перестановки. Это означает, говоря по-русски, что надо выслушать, обсудить и принять решение.

Фразу Путина Черчесов воспринял нормально и не делал акцент на «изменения в кадровой составляющей», как это делали журналисты.

О том, почему Федор Смолов не попал в команду на Евро — все из-за поста с цитатой из рэп-трека:

Ответ на мой вопрос он дал сам. Он дал такой пост в «Инстаграме», что мои помощники сразу мне сказали: «Саламыч, ты был прав».

Если говорить кратко: пост Смолова про «Они не ставят на меня» сыграл не решающую роль, но тренер на это обратил внимание. Также Черчесов считает, что Федор плохо справился бы с ролью запасного форварда команды.

О том, за что ругал команду после матча с Бельгией на Евро:

Как думаете, за что я ругал команду после поражения в матче Бельгией? Мы ни одной жёлтой карточки не получили. Вот за это я им высказал.

О том, будет ли Сафонов первым номером сборной России:

Сафонов свои первые шаги в национальной сборной начал с позитива. Будет ли он первым номером? Я не против. Задача — чтобы он доказывал свой уровень.

Во время ответа на вопрос о Сафонове Черчесов замялся — и сложилось впечатление, что Сафонову еще придётся не раз доказать, что он действительно достоин места в основе сборной.

О том, почему проиграли Дании:

Давайте посмотрим на Данию. Мы приехали к ним, и я не знаю, кому проиграли — трибунам, нации или всё же команде?

О том, что Артём Дзюба вдохновлял команду как капитан сборной Венгрии из популярного видео:

50 раз показали, как капитан сборной Венгрии тащит свою команду в раздевалке. Но Дзюба делал то же самое! Просто это не показывают, у нас тут не «Дом-2».

О том, что Черчесов дал сборной России за пять лет: