Сборная Бельгии по футболу сегодня, 2 июля, сыграет со сборной Италии в рамках четвертьфинала чемпионата Европы по футболу 2020.

Игра состоится в Мюнхене на «Альянц-Арене», начало матча назначено на 22:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь.

Главным арбитром встречи назначен Славко Винчич из Словении, помогать ему будут боковые арбитры Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный судья встречи — аргентинец Фернандо Рапальини.

Бельгия — лидер рейтинга ФИФА. В групповом турнире подопечные Роберто Мартинеса заняли первое место, одержав три победы в трёх матчах. Италия также выиграла все три матча в своей группе, не пропустив при этом ни одного мяча: 3:0 с Турцией, 3:0 со Швейцарией, 1:0 с Уэльсом.

В 1/8 финала Бельгия обыграла Португалию, а Италия — Австрию.