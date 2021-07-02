Российские теннисисты Даниил Медведев и Анастасия Павлюченкова сегодня, 3 июля, проведут матчи третьего круга Уимблдонского турнира.

Розыгрыш турнира проходит на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

В третьем круге Даниил Медведев сыграет с представителем Хорватии Мареном Чиличем. Ранее они встречались на корте однажды, тогда победа осталась за россиянином. Чилич занимает 37-е место в рейтинге 52 недель АТР, Медведев же является второй ракеткой мира.

Анастасия Павлюченкова в матче третьего круга сыграет против Чехии Каролины Муховой. Ранее теннисистки дважды играли друг с другом — на Кубке Кремля и на турнире в Мадриде. Оба матча выиграла Павлюченкова. Сейчас Анастасия является 19-й ракеткой мира, ее соперница — на 22-м месте.