Российский теннисист Карен Хачанов, выступающий на Уимблдоне под 25-м номером, обыграл представителя США Фрэнсиса Тиафо и вышел в 1/8 финала турнира. В первом круге Тиафо выбил греческого теннисиста Циципаса, который был одним из основных фаворитов турнира

Карен Хачанов 13 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету Тиафо- 4 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного брейка. Счёт по партиям 6:3, 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 46 минут.

За выход в ¼ финала травяного турнира «Большого шлема» Карену Хачанову придется сражаться с победителем поединка Даниэль Эванс (Великобритания) — Себастьян Корда (США).

Напомним, в 2019 году победителем Уимблдона стал серб Новак Джокович. В прошлом году турнир был отменен из-за пандемии коронавируса. Текущий розыгрыш Уимблдона завершится 11 июля.