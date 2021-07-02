Сборная Чехии по футболу сразится с командой Дании в рамках матча четвертьфинала чемпионата Европы по футболу 2020.

Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Баку, начало матча назначено на 19:00 по московскому времени.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с голландским специалистом Бьорном Кюйперсом. Помогать ему на линиях будут Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра, резервный арбитр встречи — россиянин Сергей Карасев.

В рамках 1/8 финала сборная Чехии обыграла команду Нидерландов со счетом 2:0. Авторами забитых мячей в этой игре стали Томаш Голеш и Патрик Шик. В матче был удален защитник сборной Нидерландов Маттейс Де Лигт. Сборная Дании разгромила в 1/8 финала команду Уэльса, забив сопернику четыре безответных мяча.