Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос сообщил о решении завершить выступление за национальную сборную. Об этом футболист объявил на своей странице в Instagram.

«Я провёл за Германию 106 матчей. Это число уже не увеличится. Я бы очень хотел и сделал бы всё для того, чтобы игр было 109 и к ним добавился такой значимый трофей, как кубок чемпионов Европы», — написал футболист.

По словам Крооса, он давно принял решение уйти из сборной, и чемпионат Европы стал для него последним крупным турниром. По словам футболиста, сейчас он планирует полностью сосредоточиться на карьере в мадридском «Реале». При этом Тони отметил, что у него станет больше времени, чтобы проводить его с семьей:

«С этого момента я смогу позволить себе дополнительный отдых, которого не было все 11 лет, что я выступал за Германию. Что ещё более важно, я смогу проводить это время с женой и тремя детьми», — подчеркнул Кроос.

Тони Кроос поблагодарил за поддержку и веру болельщиков команды, а также выразил несколько слов благодарности в адрес Йоахима Лёва:

«Он сделал меня игроком сборной и чемпионом мира. Он доверился мне. Вместе мы написали историю успеха. Желаю удачи Ханси Флику», — написал Кроос.

Напомним, Тони Кроос выступал за сборную Германии с 2010 года. За 11 лет в составе национальной команды 31-летний хавбек выиграл чемпионат мира в 2014 году, бронзу мундиаля в 2010-м году и третье место на чемпионатах Европы в 2012 и 2016 году.