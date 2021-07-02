Сборная Украины по футболу сегодня, 3 июля, сыграет против сборной Англии в рамках четвертьфинала чемпионата Европы 2020.

Игра пройдет на арене «Стадио Олимпико» в Риме, начало матча назначено на 22:00 по московскому времени.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с немцем Феликсом Брыхом. Помогать ему на линиях будут Марк Борш и Штефан Лупп. Резервным судьей встречи был назначен испанец Карлос Дель Серро Гранде.

В матче 1/8 финала Англия со счетом 2:0 обыграла команду Германии на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Мячами в ворота Мануэля Нойера отметились Рахим Стерлинг и Харри Кейн.

Украина сумела в дополнительное время обыграть команду Швеции в 1/8 финала. Решающий мяч в этом матче забил Артем Довбик.