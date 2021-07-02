Российский теннисист Андрей Рублей впервые в карьере вышел в 1/8 финала Уимблдона, обыграв соперника из Италии Фабио Фоньини.

Рублев 13 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету Фоньини — 9 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 брейка. Счёт по партиям 6:3, 5:7, 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила почти три часа — 2 часа 56 минут.

За выход в четвертьфинал травяного турнира «Большого шлема» Рублёв поспорит либо с Диего Шварцманом (Аргентина), либо с Мартоном Фучовичем(Венгрия), которого Рублев весной выбил с четырех турниров подряд.

В последний раз победителем Уимблдона в 2019 году становился серб Новак Джокович. В 2020 году турнир был отменен из-за пандемии коронавируса. Текущий розыгрыш Уимблдона завершится 11 июля.