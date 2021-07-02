Новым главным тренером немецкой менхенгладбахской «Боруссии» стал Ади Хюттер. Об этом клуб объявил на своей странице в Твиттер.

Австрийский специалист сменил на посту бывшего тренера Марко Розе, который сегодня был представлен миру в качестве нового главного тренера другой «Боруссии» — из Дортмунда. Контракт Хюттера с немецким клубом рассчитан до конца июня 2024 года.

Для Хюттера это не первый клуб немецкой Бундеслиги. С 2018 по 2021 год тренер работал с клубом «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне), заменив на этом посту Нико Ковача.

За время своей тренерской карьеры, Хюттер руководил несколькими клубами австрийской футбольной лиги – «Альтах», «Грёдиг», который он вывез в Лигу Европы и «Ред Булл». С последним клубом Ади Хюттер в 2015 году завоевал золотой дубль — чемпионство и Кубок Австрии.

После этого Хюттер сменил прописку и возглавил швейцарский клуб «Янг Бойз» и помог клубу выиграть первое за 32 года чемпионство.