Совсем скоро в Токио стартует многострадальная XXXII Олимпиада. Как всегда самым медалеёмким видом спорта на ней станет лёгкая атлетика. Всего будет разыграно 48 комплектов медалей (в плавании – только 37). На днях сборная России объявила свой состав на Игры в Японии. В него вошли только десять человек. Почему так мало? Всё просто: это ограничение от Международной федерации лёгкой атлетики. Весной этого года федерация возобновила выдачу россиянам нейтрального статуса, но с рядом ограничений. Одно из них: не больше 10 атлетов на крупные международные старты.

Если бы не нынешний статус Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), то никаких ограничений бы не было, россияне бы выходили на международные старты под своим флагом и заявлялись бы по спортивному принципу, а не по принципу допуска.

Но почему же ВФЛА сильнее всех страдает от допингового кризиса и почему до сих пор не была восстановлена в правах?

В первую очередь нужно понимать, что именно с ВФЛА и начала раскручиваться вся допинговая история в российском спорте. Основные обороты она начала набирать, когда Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) получило в своё распоряжение главного свидетеля, знающего всю «кухню» изнутри – Григория Родченкова.

А Родченкова ВАДА получило после его увольнения из Московской антидопинговой лаборатории.

А из Московской антидопинговой лаборатории Родченков был уволен как раз в рамках расследования о допинге в российской лёгкой атлетике. Круг замкнулся.

Поэтому лёгкая атлетика стала своеобразным флагманом беспрецедентного допингового дела. Но только выбираться из ямы у неё не никак получается. В 2015 году, когда с поста главы ВФЛА был убран Валентин Балахничёв, встал вопрос о новом руководителе организации. Организации, замешанной в допинговых скандалах по самые уши. Допинговых скандалах, которые напрямую или косвенно связывали с российскими чиновниками и министерством спорта. И кто возглавил ВФЛА? Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

Разумеется, если человек – чиновник и представляет подразделение министерства спорта, это не значит, что он связан с допинговыми делами…

…Можно было бы сказать, если бы не дальнейшие события. Когда ВФЛА была невероятно близка к хотя бы частичному восстановлению статуса, грянуло дело Данила Лысенко. Перспективный российский легкоатлет пропустил допинг-тесты (возможно, не по злому умыслу, а по ошибке) и не нашёл ничего лучше, чем изготовить поддельную справку. А руководство ВФЛА не нашло ничего лучше, чем помочь ему в этом. В World Athletics наверняка был шок: организация, которую рассматривают пять лет под микроскопом, продолжает нарушать закон.

И этому можно было бы удивиться. Если бы не истории с российскими тренерами. В 2016 году десятилетний бан получил Владимир Мохнев, дававший запрещенные препараты российским спортсменам. А в мае 2019 года он был замечен на тренировке в Курске.

Валерий Волков получил дисквалификацию в августе 2017 года, а уже через год работал с бегунами.

Бывший глава медкомиссии ВФЛА Сергей Португалов получил пожизненное отстранение, что не мешало ему читать платные лекции в тренажерном зале Москвы.

И даже Виктор Чёгин (!!!), чьё имя давно уже стало нарицательным, по неофициальным данным продолжает и дальше работать. Согласно расследованию Reuters 2019 года, Чёгин получил несколько госконтрактов на сумму 8,5 млн рублей на обеспечение безопасности спортивного центра, в котором раньше был главным тренером.

И таких примеров можно привести массу. Есть менее вопиющие случаи: Валентин Маслаков был старшим тренером сборной, когда разразился допинговый скандал, и всё равно продолжил работать с легкоатлетами. Хотя формально к нему не придраться: официально обвинений предъявлено не было. Однако когда комиссия World Athletics начала задавать вопросы, в сборной на всякий случай заявили, что не включают его в тренерский штаб.

Если вы ещё не поняли, где связь между делом Лысенко и отстранёнными тренерами, то вспомните Пушкина: «Привычка свыше нам дана: замена счастию она».

Просто ВФЛА привыкла годами и даже десятилетиями работать именно так. С этими опытными тренерами, которые привыкли к определённым методикам подготовки (и не только нечестным). Чтобы воспитать новое поколение талантливых специалистов в эпоху культуры отмены допинга, нужно время. А результата требуют уже сейчас: и руководство, и зрители. Ведь не так-то просто объяснить, почему Россия в 2013 году выиграла медальный зачёт домашнего чемпионата мира, а уже через два года стала только девятой.

Ведь в эти объяснения сложно вписать тот факт, что после перепроверки допинг-проб Россия лишилась половины своих медалей домашнего ЧМ.

Чёгин в Мордовии за десятилетия воспитал целую россыпь выдающихся ходоков. И как продолжить славные победные традиции в спортивной ходьбе, когда едва ли не все его воспитанники в разное время попадались на допинге?

Единственное, что сейчас остаётся болельщикам – ждать. Ждать, когда в новых реалиях подрастёт новое поколение тренеров. Тем более, что новая допинговая культура в нашей стране начинает проявляться. Ярчайший тому пример – случай с Сергеем Шубенковым, который сдал положительную допинг-пробу, но смог без суеты и истерик объяснить этот инцидент и добиться полного оправдания.

Сейчас ВФЛА возглавляет Пётр Иванов, бывший заместитель председателя правительства Московской области и заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы. И на нём лежит нелёгкая задача: избавиться от монополизма тренеров старой школы. Иначе унизительное ANA напротив золотых медалей Ласицкене будет красоваться ещё несколько лет.