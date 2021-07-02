Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза вынес вердикт в отношении инцидента с участием российского футбольного клуба «Чайка».

«Согласно абзацу 2 части 2 статьи 124.2 Дисциплинарного регламента РФС аннулировать результат договорного матча ПФЛ сезона-2018/2019 годов между командами «Чайка» и «Ангушт», который состоялся 21 октября 2018 года, присудить поражение ФК «Чайка» со счётом 0:3», — сообщается в заявлении РФС.

Помимо этого, на пожизненный срок от работы были отстранены судья Сергей Костевич и спортивный директор Олег Баян. Инспектор матча «Чайка» — «Ангушт» был отстранен от должности на пять лет.

В наказание за организацию договорных матчей в футбольных соревнованиях (матчи ПФЛ «Чайка» — «Ангушт» и «Чайка» — «Дружба», а также матч 1/32 финала Кубка России «Чайка» — «Армавир»), клуб было решено перевести в низший по рангу дивизион в ПФЛ.

Напомним, со 2 июля 2021 года клубы ПФЛ объединятся с ФНЛ. После объединения существенных изменений не произойдет — лиги будут находиться под общим управлением. Президентом ФНЛ по-прежнему будет значиться Александр Алаев. Бывший глава ПФЛ Андрей Соколов будет переведен на должность генерального секретаря ФНЛ.