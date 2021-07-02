Российская теннисистка 65-я ракетка мира Людмила Самсонова обыграла Слоун Стивенс и впервые в карьере вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема».

В ходе встречи Самсонова 4 раза подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 6 и 14 брейк-пойнтов. На счету чемпионки US Open- 2017 Слоун Стивенсон ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 5 брейков. Счёт по партиям 6:2, 2:6, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа.

Две недели назад Людмила Самсонова взяла первый в карьере титул в Берлине. На данный момент она в шестой раз выступает в основной сетке «Шлема». Ее лучшим результатом считается выход во второй круг Australian Open-2021. С учетом выступлений в Германии, эта победа стала для теннисистки десятой подряд.

В 1/8 финала она сыграет с Каролиной Плишковой (8).