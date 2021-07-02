Международная федерация хоккея (IIHF) объявила список кандидатов на пост президента федерации. Всего на должность главы IIHF претендуют пять человек: немец Франц Райндль, чех Петр Бржиза, датчанин Хенрик Бах-Нильсен, француз Люк Тардиф и белорус Сергей Гончаров.

Выборы нового президента пройдут на полугодовом конгрессе организации в Санкт-Петербурге 25 сентября. Действующий глава федерации Рене Фазель покинет свой пост в сентябре.

Кроме того, в совет IIHF были выдвинуты 20 кандидатур, в том числе от призера Олимпийских игр в составе сборной России Павла Буре и чемпиона мира в составе сборной Словакии Мирослава Шатан. Перед тем как утвердить окончательный список кандидатов будет проведена внешняя аудиторская проверка.

Напомним, в соответствии с новой структурой управления и новым уставом совет Международной федерации хоккея (IIHF) будет состоять из 14 членов с правом голоса, в том числе: президента, старшего вице-президента (новый), трех региональных вице-президентов и девяти других членов. Из этих 14 членов два места минимум должны быть представлены мужчинами и два женщинами.