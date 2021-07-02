Пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон показал лучшее время во второй сессии свободных заездов на девятом этапе чемпионата «Формулы-1» в Австрии. Россиянин Никита Мазепин занял лишь 20-е место.

Лучший результат Хэмилтона — 1 минута 4,523 секунды. Его партнер по команде финн Вальттери Боттас стал вторым: отставание — 0,189 секунды. Замкнул тройку лучших нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булла» — его результат +0,217 секунды.

Пилот «Хааса» россиянин Никита Мазепин занял 20-е место(+1,650), его партнер по команде немец Мик Шумахер – 18 –е место(+1,388).

Следующая практика и квалификация Гран-при Австрии состоится в эту субботу.