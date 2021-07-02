1 июля в России и большинстве европейских чемпионатов официально открывается трансферное окно. Многие игроки стали свободными агентами, и теоретически даже условные «Химки» могут бесплатно подписать Лионеля Месси (на две недели, а потом закончатся деньги на его зарплату). Впрочем, зачем обсуждать нереальные сказки, когда есть вполне реальные слухи. «Зенит» активизировался на трансферном рынке. Nevasport – обо всех возможных приобретениях и потерях чемпиона России.

ПРИОБРЕТЕНИЯ

Вратарь

Юрий Дюпин (33 года, «Рубин»). 26 матчей, 28 пропущенных мячей в сезоне РПЛ

Слухи о Дюпине ходят уже не первый месяц, но сейчас они стали как никогда реальными: Андрей Лунёв не полетел с «Зенитом» на тренировочный сбор в Австрию из-за ситуации с контрактом, и голкипер сборной (пусть и резервный) выглядит как достойная замена.

Сам Семак хотел бы подписать опытного вратаря, да и Дюпин готов рассмотреть предложение «Зенита». Хотя, по данным СМИ, до конкретных разговоров дело ещё не доходило.

Александр Максименко (23 года, «Спартак»). 29 матчей, 36 пропущенных мячей в сезоне РПЛ

Сложно всерьёз воспринимать слухи об уходе воспитанника «Спартака» в «Зенит», с учётом того, что даже Дзюба ещё не для всех стал в Петербурге своим. Сам Максименко назвал эти слухи «желтухой», а в «Спартаке» ещё и поиздевались над агентом игрока. «Мне кажется, агент Лунёва перепутал своего клиента с нашим голкипером», — сказал директор по развитию «Спартака» Антон Фетисов.

Защитники

Эмануэль Маммана (25 лет, «Сочи»). 18 матчей в сезоне РПЛ

Игрок вернулся из сочинской аренды, но не полетел с «Зенитом» на сбор в Австрию. По словам Сергея Семака, он остался в Петербурге и пока не готов тренироваться в общей группе. Официально Маммана сейчас в расположении «Зенита», но, по всей видимости, ненадолго.

Гонсало Монтиэль (24 года, «Ривер Плейт»). 8 матчей, 3 гола в чемпионате Аргентины-2021

В «Зенит» уже приезжала масштабная аргентинская диаспора, но только Дриусси смог более-менее закрепиться в составе команды. Этим летом как раз Дриусси может покинуть клуб и уехать в «Ривер Плейт», как он сам хочет. При этом в сделку могут быть включены сразу два футболиста «Ривера». Один из них – правый защитник Гонсало Монтиэль.

«Зениту» как раз не хватает глубины на правом фланге. Там сейчас неплохо действует Вячеслав Караваев, но в качестве альтернативы ему выступает номинальный нападающий Алексей Сутормин. Монтиэль в этом сезоне забил уже больше, чем за все предыдущие чемпионаты Аргентины вместе взятые (потому что за предыдущие чемпионаты он не забил вообще ни разу).

Полузащитники

Хулиан Альварес (21 год, «Ривер Плейт»). 14 матчей, 2 гола в чемпионате Аргентины-2021

Второй игрок, которого могут включить в сделку по Дриусси, — вингер Хулиан Альварес. Талантливый игрок существенно подрос в цене за последние годы и вместе с Монтиэлем сейчас участвует в Кубке Америки. Аргентинцы пробились в четвертьфинал, где встретятся с Эквадором. Если «Зенит» действительно заинтересован в Альваресе, то ему стоит поторопиться: на молодого таланта цена в случае победы на турнире может и подскочить.

Клаудиньо (24 года, «Брагантино»). 35 матчей, 18 голов в чемпионате Бразилии-2020

Ещё один долгоиграющий трансферный слух. Клаудиньо уже был близок к переходу в «Зенит», но тут вмешался «Марсель». Петербуржцам надо будет постараться, чтобы убедить Клаудиньо, что Российская премьер-лига не менее перспективный турнир, чем французская лига 1. За игрока говорит его относительно невысокая стоимость – «Брагантино» готов расстаться с ним за 15 миллионов евро.

Хакан Чалханоглу (27 лет, «Милан»). 33 матча, 4 гола в чемпионате Италии

Сборная Турции провалилась на этом чемпионате Европы даже сильнее, чем Россия. Но на спросе на Хакана Чалханоглу это вряд ли сказалось. Хавбек уже доказал свою состоятельность в «Милане». Впрочем, его агент уже опровергал слухи о переходе игрока в «Зенит».

Кристиан Тельо (29 лет, «Бетис»). 29 матчей, 5 голов в чемпионате Испании

В испанской прессе появились данные, что на левого вингера выходил «Зенит». Пока что это единственная информация о данном трансфере, и ту агент Тельо уже успел опровергнуть.

Артуро Видаль (34 года, «Интер»). 23 матча, 1 гол в чемпионате Италии

«Зенит» не оставляет надежд найти этим летом чистую «десятку». Вариант с Мхитаряном не выгорел, с Хаканом Чалханоглу, вероятно, тоже. В последнее время появился слух помощнее: в Россию может приехать Артуро Видаль! Таких громких имён в РПЛ не было давно, и 34 года – это явно не возраст для такого маститого футболиста.

За этот переход говорит и контракт Видаля: он истекает летом следующего года, и начинающий экономить «Интер», вероятно, будет не прочь избавиться от дорогостоящего актива, не имеющего железного места в основе.

Проблемой остаётся конкуренция: Видаля не прочь подписать «Бешикташ». Турция давно стала местом, где топовые игроки могут сверкнуть в последний раз перед пенсией, и для Видаля этот вариант выглядит поперспективнее.

Нападающие

Якуб Сверчок (28 лет, «Пяст»). 23 матча, 15 голов в чемпионате Польши

Этот сезон нападающий сборной Польши отыграл на родине в «Пясте» и стал вторым бомбардиром чемпионата. После этого клуб выкупил его у «Лудогорца» за рекордные для себя 1 миллион евро.

Но этот выкуп может стать не усилением, а финансовой инвестицией. По данным СМИ, «Зенит» готов заплатить за 28-летнего форварда в три раза больше.

Сверчок принял участие в Евро-2020, правда, опосредованное: 30 минут в заключительной игре группового турнира со Швецией (2:3). Зато в товарищеском матче с Россией перед стартом чемпионата Европы (1:1) именно Сверчок забил гол за Польшу.

Джованни Симеоне (25 лет, «Кальяри»). 33 матча, 6 голов в чемпионате Италии

Джованни Симеоне, сын легендарного аргентинского футболиста, а сейчас главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, попал в сферу «Зенита» совсем недавно. По данным авторитетного журналиста и инсайдера Джанлуки ди Марцио, за форварда готов побороться ещё и «Марсель». Кто знает, может, питерцы и марсельцы разделят свои трансферные претензии, и одним достанется Клаудиньо, а другим – Симеоне?

ПОТЕРИ

Вратарь

Андрей Лунёв (29 лет). 12 матчей в РПЛ

Ситуация с Михаилом Кержаковым наконец-то разрешилась, 34-летний голкипер продлил контракт с родным «Зенитом». А вот Лунёв всё ещё в состоянии неопределённости. 1 июля он официально стал свободным агентом. В конце июня в СМИ появился сенсационный слух, что на него претендуют оба шотландских гранда – «Рейнджерс» и «Селтик». Но слух этот довольно быстро затих. На фоне интереса «Зенита» к Дюпину, пока неясна судьба Лунёва. Сейчас он поддерживает форму самостоятельно.

Защитники

Юрий Жирков (37 лет). 15 матчей в РПЛ

Юрий Жирков вместе с Лунёвым 1 июля стал свободным агентом. Что делать с травмированным почти 38-летним защитником, пока неясно. По слухам «Зенит» предложил Юрию Валентиновичу три варианта контракта: соглашение ещё на сезон, место в руководстве клуба или место в тренерском штабе. Отмечалось, что третий вариант – наименее вероятный. Поскольку Станислав Черчесов остался во главе сборной России, можно предположить, что Жирков решит задержаться на поле, чтобы съездить ещё и на ЧМ в Катар (если Россия вообще туда попадёт).

Даниил Круговой (23 года). 19 матчей в РПЛ

«Зенит» рискует этим летом потерять сразу двух левых защитников: Даниил Круговой может продолжить карьеру в турецком «Трабзонспоре». Речь идёт об аренде на год, Правда, новость эта появилась ещё в мае и никаких обновлений её не было. Кстати, в Турции уже играет один российский футболист левого фланга обороны – Фёдор Кудряшов.

Полузащитник

Магомед Оздоев (28 лет). 28 матчей в сезоне РПЛ

Оздоев стал одним из разочарований сборной России на Евро-2020 (хотя в ней вообще сложно найти тех, кто не стал разочарованием), но на внутреннем уровне играет достаточно успешно. По данным прессы, хавбек входит в шорт-лист «Динамо». Если «Зенит» усилится, например, Видалем, то разгружать центр полузащиты будет необходимо.

Нападающие

Себастьян Дриусси (25 лет). 16 матчей, 1 гол в сезоне РПЛ

Ситуация с Дриусси меняется едва ли не каждый день. Ещё совсем недавно его переход в «Ривер Плейт» казался решённым делом, но затем агент игрока заявил, что тот никуда не собирается и планирует остаться в «Зените». Но сейчас слухи об уходе Дриусси вспыхнули с новой силой. Помимо варианта с «Ривером» (и обменом на двоих футболистов – см.выше), появились новости о возможном переходе аргентинца в клуб МЛС или даже в «Кальяри». Интересный был бы обмен – аргентинца Дриусси на аргентинца Симеоне. По крайней мере TMW утверждает, что островитяне готовы заплатить за Дриусси 7 миллионов евро.

Сердар Азмун (26 лет). 24 матча, 19 голов в сезоне РПЛ

Говорить о возможном уходе Азмуна из «Зенита» перестанут только тогда, когда он действительно уйдет. Интерес к форварду проявляет группа клубов из ведущих европейских чемпионатов. Другое дело, захочет ли сам иранец уходить: судя по всему, он вполне комфортно чувствует себя в паре с Артемом Дзюбой.

Артём Дзюба (32 года). 27 матчей, 20 голов в сезоне РПЛ

Кажется, последние новости о возможном уходе Дзюбы появлялись ещё пару лет назад, когда им интересовался «Вест Хэм». Недавно в турецкой прессе появилась информация, что форвардом интересуется «Фенербахче». Вспоминаем снова, что турецкая лига в последние годы с удовольствием принимает топовых игроков за 30.

Но только нужно ли это самому Дзюбе, у которого, кажется, в Петербурге всё хорошо? Вопрос риторический.