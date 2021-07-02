Стали известны составы сборных Швейцарии и Испании на матч 1/4 финала чемпионата Европы-2020. Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встречу будет судить британец Майкл Оливер.

В «старте» швейцарцев появится бывший хавбек ЦСКА Стивен Цубер. А один из лидеров команды Гранит Джака пропустит игру из-за двух жёлтых карточек.

Полностью составы команд выглядят следующим образом:

Швейцария: Зоммер — Эльведи, Аканжи, Р. Родригес — Видмер, Закария, Фройлер, Цубер — Шачири, Эмболо — Сеферович.

Испания: Симон — Аспиликуэта, Лапорт, П. Торрес, Альба — Коке, Бускетс, Педри — Ф. Торрес, Мората, Сарабия.

Игра стартует в 19:00 по московскому времени. Её победитель выйдет в полуфинал, где встретится с победителем игры Бельгия — Италия.