Болельщики смогут попасть в фан-зону Евро-2020 на Дворцовой площади Санкт-Петербурга через три входа, сообщает Телеграм-канал «Фестиваль болельщиков UEFA EURO 2020 в Санкт-Петербурге».

Сегодня, 2 июля, зрители смогут войти на территорию фан-зоны со стороны Дворцового проезда, Певческого моста, а также Миллионной улицы.

Выход из фан-зоны осуществляется только со стороны Миллионной улицы и Певческого моста. В фан-зоне смогут находиться до 3 тысяч человек. Помимо трансляций футбольных матчей, им покажут шоу «Мосты времени».

Сегодня в Петербурге состоится последний седьмой матч Евро-2020. В игре 1/4 финала сойдутся Швейцария и Испания. Стартует матч в 19:00 по московскому времени.

В 22:00 в Мюнхене начнётся второй четвертьфинал, в котором сыграют Бельгия и Италия.