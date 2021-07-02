«Томь» сохранила место в ФНЛ по итогам сезона-2020/21. Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на гендиректора клуба Татьяну Смирнову, томичи заменят во втором российском дивизионе «Чайку». Клуб из Песчанокопского был переведён в ПФЛ за договорной матч в сезоне-2018/19.

«Надеюсь, что вместо «Чайки» в ФНЛ будем выступать мы. В ближайшее время об этом будет объявлено. Всё это решается через РФС и ФНЛ, — заявила Татьяна Смирнова. — К тому же, такие вещи решаются автоматически по регламенту. Так что, скорее всего, это железный факт, что мы займём место «Чайки» в ФНЛ».

Сегодня Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза вынес вердикт в отношении матча «Чайки» с «Ангуштом» 21 октября 2018 года. «Чайке» было присуждено поражение 0:3, клуб был переведен в ПФЛ, на пожизненный срок от работы были отстранены судья Сергей Костевич и спортивный директор Олег Баян. Инспектор матча «Чайка» — «Ангушт» был отстранен от должности на пять лет.

«Томь», которую по ходу сезона-2020/21 возглавил экс-форвард «Зенита» Александр Кержаков, заняла 18-е место в ФНЛ и должна была покинуть лигу по спортивным показателям. Таким образом, томский клуб стал вторым, кто сохранил место в ФНЛ благодаря ситуации с другими клубами: ранее в ФНЛ остался «Акрон», поскольку вылетевший из РПЛ «Тамбов» не получил лицензии.

Кержаков покинул «Томь» в конце сезона и возглавил новичка РПЛ «Нижний Новгород».

У «Томи» осталось всего восемь дней для формирования команды: сезон ФНЛ-2021/22 стартует 10 июля.