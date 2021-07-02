Сборная Испании повела на восьмой минуте матча 1/4 финала чемпионата Европы по футболу против Швейцарии. Гол после подачи с углового Коке забил один из двух самых возрастных игроков состава — защитник Жорди Альба. Футболист «Барсы» поразил ворота Яна Зоммера, пробив с угла штрафной.

Игра Швейцария — Испания проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Это последняя седьмая игра Евро в России.

Победитель игры попадёт в полуфинале на триумфатора поединка Бельгия — Италия, который также пройдёт сегодня, 2 июля.

Альба отличился в матче сборной впервые с 14 ноября 2017 года. Примечательно, что тогда он поразил ворота России в товарищеском матче (3:3). Причем до этого за испанцев игрок забил всего тремя днями ранее — 11 ноября с Коста-Рикой (5:0).