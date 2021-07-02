Один из лидеров сборной США по лёгкой атлетике Ша’Кэрри Ричардсон уличена в нарушении антидопинговых правил, сообщает AP. В пробе бегуньи обнаружены следы марихуаны.

По словам спортсменки, она употребляла наркотики после смерти матери.

21-летняя Ричардсон стала первой в олимпийском отборе на Олимпиаду в США на дистанции 100 м. Её результат — 10,86 секунды. Мировой рекорд составляет 10,49 и был установлен ещё в 1988 году.

Ричардсон с большой вероятностью пропустит Олимпиаду в Токио, однако сохраняет теоретические шансы на поездку, но только в составе эстафетной команды. Она может получить только месяц дисквалификации благодаря новым правилам ВАДА по рекреационным наркотикам.

Тем не менее, её результат в олимпийской квалификации аннулирован, и теперь Ричардсон может поехать на Игры только специальным решением НОК страны.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.