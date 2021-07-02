Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал свой выход в четвёртый круг Уимблдонского турнира. В матче третьего круга 25-й номер «посева» победил Фрэнсиса Тиафо (6:3, 6:4, 6:4).

«Спасибо всем за поддержку. Приятно играть при зрителях! Вперёд!» — написал Хачанов в Инстаграме.

Карен Хачанов 13 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету Тиафо — 4 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного брейка. Счёт по партиям 6:3, 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 46 минут.

За выход в ¼ финала травяного турнира «Большого шлема» Карену Хачанову придется сражаться с победителем поединка Даниэль Эванс (Великобритания) — Себастьян Корда (США).