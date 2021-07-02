УЕФА на официальном сайте переписал первый гол матча 1/4 финала Евро-2020 Швейцария — Испания. Изначально мяч был записан на защитника испанцев Жорди Альбу. По обновлённым данным гол в свои ворота забил Денис Закария.

Это уже десятый автогол на нынешнем чемпионате Европы: по данному показателю турнир превзошёл все предыдущие Евро вместе взятые. В период с 1960 по 2016 год игроки в финальных стадиях забили 9 автоголов.

Кроме того, авторы автоголов установили «коллективный бомбардирский рекорд», обойдя достижение Мишеля Платини. Лидер сборной Франции на Евро-1984 забил рекордные девять мячей за один турнир.

Матч Швейцария — Испания проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. После 45 минут испанцы ведут 1:0.