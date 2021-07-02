Форвард сборной Литвы Миндаугас Кузминскас близок к переходу в «Зенит», утверждает журналист Донатас Урбонас в Твиттере. Планируется подписание контракта сроком на один год. 31-летний баскетболист последние два года провёл в «Локомотиве-Кубань».

В сезоне Единой лиги ВТБ-2020/21 Кузминскас набирал в среднем 14,5 очка, делал 5,2 подбора и делал 2,4 передачи.

Ранее Кузминскас играл в НБА в составе «Нью-Йорка», в Европе выступал за «Жальгирис», «Уникаху», «Милан» и «Олимпиакос».