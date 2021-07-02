Российский дуэт Вероника Кудерметова и Елена Веснина вышли в третий круг Уимблдонского турнира в парном разряде. В игре второго круга россиянки обыграли соотечественницу Анастасию Павлюченкову и Елену Рыбакину, представляющую Казахстан — 6:4, 6:2.

Также во второй круг пробилась Анна Калинская выступающая с ещё одной казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой. Пара взяла верх над австралийкой Самантой Стосур и Коко Вандервеге из США — 7:6 (7:3), 6:3.

Вера Звонарёва и немка Лаура Зигемунд одолели британский дуэт Тара Мур/Эден Сильва — 6:4, 6:3

Дарья Касаткина и австралийка Эллен Перес уступили американкам Кори Гауфф и Кэтрин Макнлелли — 3:6, 2:6.

Наконец россиянка Варвара Грачева и представительница Грузии Оксана Калашникова вышли в третий круг, победив британок Наикту Бэйнс и Саманту Маррей — 6:3, 6:4.

Соперницами Кудерметовой и Весниной станут Бетани Маттек-Сэндз (США) и Саня Мирза (Индия). Калинская и Путинцева сыграют с чешками Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой. Звонарёвой и Зигемунд предстоит игра с американкой Кейтлин Кристиан и японкой Нао Хибино.