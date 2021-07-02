Сборная Швейцарии сравняла счёт в матче 1/4 финала Евро-2020 против Испании. На 68-й минуте отличился хавбек «Ливерпуля» Джердан Шачири, поразивший ворота Унаи Симона с близкого расстояния после паса Ремо Фройлера.

Счёт испанцы открыли на 8-й минуте: мяч был записан как автогол швейцарца Дениса Закарии. Это десятый мяч в свои ворота на турнире: на всех предыдущих Евро было забито 9 автоголов. Кроме того, авторы автоголов установили «коллективный бомбардирский рекорд», обойдя достижение Мишеля Платини. Лидер сборной Франции на Евро-1984 забил рекордные девять мячей за один турнир.

Игра проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.