Футболист «Алании» Владимир Хубулов принёс извинения российской теннисистке Дарье Касаткиной. Ранее игрок написал нецензурное сообщение Касаткиной в Инстаграме после её поражения во втором круге Уимблдонского турнира против Елены Остапенко (1:6, 6:3, 6:8). Касаткина опубликовала скриншот сообщений и написала: «Вот такие джентльмены у нас играют в футбол. «Алания», выдайте ему бонус за проигранную ставку».

«Мои недавние сообщения в директ Дарье Касаткиной привели к неприятным последствиям. Знаю, что моему поведению нет оправданий и признаю свою вину, — написал Хубулов в Инстаграм. — Приношу свои искренние извинения в первую очередь Дарье, футбольному клубу «Алания», болельщикам и всем, чьи чувства задели мои слова, написаные на эмоциях. Сожалею о содеянном и обещаю впредь не совершать столь необдуманных поступков. Желаю Дарье удачи и успехов в карьере!»