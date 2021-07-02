Завершилось основное время первого матча 1/4 финала чемпионата Европы по футболу Швейцария — Испания. За 90 минут команды не смогли определить победителя. Счёт ничейный — 1:1.

Испанцы забили первый мяч на восьмой минуте. Он был записан на защитника швейцарцев Дениса Закарию. Это десятый автогол на Евро-2020, по данному показателю турнир превзошёл все предыдущие чемпионаты Европы вместе взятые. В период с 1960 по 2016 год игроки забили 9 автоголов в финальных стадиях Евро.

На 68-й минуте Джердан Шачири сравнял счёт с передачи Ремо Фройлера. Через 9 минут Фройлер был удалён с поля, и Швейцария осталась в меньшинстве.

Команды играют в следующих составах:

Швейцария: Зоммер — Эльведи, Аканжи, Р. Родригес — Видмер, Закария, Фройлер, Цубер (Фасснахт, 90+2) — Шачири (Соу, 81), Эмболо (Варгас, 23) — Сеферович (Гавранович, 82).

Испания: Симон — Аспиликуэта, Лапорт, П. Торрес, Альба — Коке (Льоренте, 90+1), Бускетс, Педри — Ф. Торрес, Мората (Морено, 54), Сарабия (Ольмо, 46).

Игра проходит в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене». Это последний седьмой поединок Евро в Северной столице. Таким образом, Петербург ждёт по меньшей мере еще полчаса игры.