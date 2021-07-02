Стали известны составы Бельгии и Италии на матч 1/4 финала чемпионата Европы по футболу. Бывший хавбек «Зенита» Аксель Витсель выйдет на поле в стартовом составе бельгийцев. Также с первых минут сыграет полузащитник Кевин де Брёйне, чье участие оставалось под вопросом.

Полностью составы команд выглядят следующим образом:

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вермален, Фертонген, Менье, Витсель, Тилеманс, Т. Азар, Де Брёйне, Доку, Лукаку.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Кьеза, Иммобиле, Инсинье.

Матч Бельгия — Италия пройдёт на «Альянц Арене» в Мюнхене. Игру судит словенец Славко Винчич. Победитель выйдет в полуфинале на триумфатора матча Швейцария — Испания, который проходит в эти минуты (1:1, дополнительное время).