«Зенит» организовал тренировочные сборы для особенной команды «47 в игре». В эту команду входят футболисты с синдромом Дауна.

На официальном сайте проекта отмечается, что одна из задач проекта — сделать так, чтобы особенность меньше сказывалась на отношении к таким людям.

В команду входят игроки обоих полов в возрасте от 12 до 30 лет. В академии «Зенита» команда провела свой первый полноценный сбор — десять дней в режиме интенсивных тренировок.

Отмечается, что сборы положительно подействовали на команду. Некоторые её участники даже стали произносить первые слова, хотя до этого вообще не говорили.

Сборы посещал и тренерский штаб основного состава «Зенита», включая Сергея Семака и Анатолия Тимощука.