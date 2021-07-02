Швейцария и Испания не смогли за 120 минут выявить победителя матча 1/4 финала Евро-2020. Основное время завершилось вничью — 1:1. В дополнительную 30-минутку команды не забили голов, после чего была назначена серия пенальти.

Швейцарцы уже выиграли одну серию 11-метровых ударов на этом Евро. В игре 1/8 финала они по пенальти обыграли чемпионов мира Францию (1:1, пенальти 5:4). Испания свою игру 1/8 финала против Хорватии завершила в дополнительное время — 5:3.

Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Это последний матч Евро-2020 в Северной столице.