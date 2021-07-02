Сборная Испании в серии пенальти победила Швейцарию в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.

Счёт открыли испанцы на 8-й минуте: мяч был записан на швейцарца Дениса Закарию. Это десятый автогол на нынешнем чемпионате Европы. По данному показателю Евро-2020 обошёл все предыдущие турниры вместе взятые: на чемпионатах Европы с 1960 по 2016 год было забито в общей сложности 9 мячей в свои ворота.

На 68-й минуте Джердан Шачири сравнял счёт с передачи Ремо Фройлера. Через 9 минут Фройлер был удалён с поля, и Швейцария осталась в меньшинстве.

В дополнительные 30 минут голов забито не было, а в серии пенальти Испания была точнее — 3:1. Швейцарцы не реализовали четыре удара из пяти, испанцы промазали лишь дважды.

Команды играли в следующих составах:

Швейцария: Зоммер — Эльведи, Аканжи, Р. Родригес — Видмер, Закария, Фройлер, Цубер (Фасснахт, 90+2) — Шачири (Соу, 81), Эмболо (Варгас, 23) — Сеферович (Гавранович, 82).

Испания: Симон — Аспиликуэта, Лапорт, П. Торрес, Альба — Коке (Льоренте, 90+1), Бускетс, Педри — Ф. Торрес, Мората (Морено, 54), Сарабия (Ольмо, 46).

Это последний матч на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Ранее «Газпром Арена» принимала матчи группового этапа Бельгия — Россия (3:0), Финляндия — Россия (0:1), Финляндия — Бельгия (0:2), Польша — Словакия (1:2), Швеция — Словакия (1:0) и Швеция — Польша (3:2). Последние три встречи были перенесены в Петербург из Дублина.

Испания вышла в полуфинал, где сыграет с победителем матча Бельгия — Италия.