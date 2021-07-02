В Мюнхене на «Альянц Арене» стартовал четвертьфинальный матч чемпионата Европы по футболу между Бельгией и Италией. Игру судит словенский арбитр Славко Винчич.

Команды играют в следующих составах:

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вермален, Фертонген, Менье, Витсель, Тилеманс, Т. Азар, Де Брёйне, Доку, Лукаку.

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Кьеза, Иммобиле, Инсинье.

Победитель матча выйдет в полуфинале на Испанию, которая выиграла в серии пенальти у Швейцарии (1:1, пенальти 3:1) в сегодняшнем матче на стадионе в Санкт-Петербурге.

Полуфиналы и финал Евро-2020 пройдут в Лондоне на «Уэмбли».