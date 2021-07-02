В Санкт-Петербурге состоялся первый матч 1/4 финала чемпионата Европы по футболу между Швейцарией и Испанией.
Матч Швейцария — Испания. Фото Николай Овсянников/Nevasport
Матч Швейцария — Испания. Фото Николай Овсянников/Nevasport
Основное время завершилось со счётом 1:1, в дополнительное команды не забили ни одного мяча.
Матч Швейцария — Испания. Фото Николай Овсянников/Nevasport
Матч Швейцария — Испания. Фото Николай Овсянников/Nevasport
В серии пенальти испанцы были точнее — 3:1.
Матч Швейцария — Испания. Фото Николай Овсянников/Nevasport
Матч Швейцария — Испания. Фото Николай Овсянников/Nevasport
Это последний матч на стадионе в Санкт-Петербурге.
Матч Швейцария — Испания. Фото Николай Овсянников/Nevasport
Матч Швейцария — Испания. Фото Николай Овсянников/Nevasport
Ранее «Газпром Арена» принимала матчи группового этапа Бельгия — Россия (3:0), Финляндия — Россия (0:1), Финляндия — Бельгия (0:2), Польша — Словакия (1:2), Швеция — Словакия (1:0) и Швеция — Польша (3:2).
Матч Швейцария — Испания. Фото Николай Овсянников/Nevasport
Матч Швейцария — Испания. Фото Николай Овсянников/Nevasport
Последние три встречи были перенесены в Петербург из Дублина.
Матч Швейцария — Испания. Фото Николай Овсянников/Nevasport
Матч Швейцария — Испания. Фото Николай Овсянников/Nevasport
Испания вышла в полуфинал, где сыграет с победителем матча Бельгия — Италия.
Швейцария — Испания. Фото — Николай Овсянников/Nevasport
Матч Швейцария — Испания. Фото Николай Овсянников/Nevasport
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