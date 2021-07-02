В Санкт-Петербурге состоялся первый матч 1/4 финала чемпионата Европы по футболу между Швейцарией и Испанией.

Матч Швейцария — Испания. Фото Николай Овсянников/Nevasport

Матч Швейцария — Испания. Фото Николай Овсянников/Nevasport

Основное время завершилось со счётом 1:1, в дополнительное команды не забили ни одного мяча.

Матч Швейцария — Испания. Фото Николай Овсянников/Nevasport

Матч Швейцария — Испания. Фото Николай Овсянников/Nevasport

В серии пенальти испанцы были точнее — 3:1.

Матч Швейцария — Испания. Фото Николай Овсянников/Nevasport

Матч Швейцария — Испания. Фото Николай Овсянников/Nevasport

Это последний матч на стадионе в Санкт-Петербурге.

Матч Швейцария — Испания. Фото Николай Овсянников/Nevasport

Матч Швейцария — Испания. Фото Николай Овсянников/Nevasport

Ранее «Газпром Арена» принимала матчи группового этапа Бельгия — Россия (3:0), Финляндия — Россия (0:1), Финляндия — Бельгия (0:2), Польша — Словакия (1:2), Швеция — Словакия (1:0) и Швеция — Польша (3:2).

Матч Швейцария — Испания. Фото Николай Овсянников/Nevasport

Матч Швейцария — Испания. Фото Николай Овсянников/Nevasport

Последние три встречи были перенесены в Петербург из Дублина.

Матч Швейцария — Испания. Фото Николай Овсянников/Nevasport

Матч Швейцария — Испания. Фото Николай Овсянников/Nevasport

Испания вышла в полуфинал, где сыграет с победителем матча Бельгия — Италия.

Швейцария — Испания. Фото — Николай Овсянников/Nevasport

Матч Швейцария — Испания. Фото Николай Овсянников/Nevasport